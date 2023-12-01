ISW: Войска РФ продвинулись возле Авдеевки и Старомайорского
За последние сутки российские войска продолжали наступление в районе Авдеевки и, как сообщается, продвинулись, также подтвердили наступление в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Российские военные блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к западу от железнодорожного полотна возле Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки) и вблизи Новокалинового (11 км к северо-западу от Авдеевки).
29 и 30 ноября российские источники утверждали, что их войска также продвинулись к северу от промышленной зоны к юго-востоку от Авдеевки и продолжаются бои вблизи Авдеевского коксохимического завода.
Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Степного, Новокалинового, Авдеевки, Северного (6 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки); восточнее Новобахмутовки (11 км северо-восточнее Авдеевки); Тоненького (7 км к западу от Авдеевки).
"Суспільне" сообщило, что замерзшая земля возле Авдеевки уже размягчилась в грязи, что усложняет работу транспортных средств как российским, так и украинским силам.
Спикер Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что российские войска наносят планирующие бомбовые удары с самолетов Су-35 вблизи Авдеевки.
30 ноября русские войска продолжили ограниченные наземные обстрелы в районе границы Донецкой и Запорожской областей и подтвердили наступление.
На геолокационных кадрах, опубликованных 29 ноября, видно, как части российского 394-го мотострелкового полка (127-я мотострелковая дивизия 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа) захватывают украинские позиции юго-западнее Старомайорского (9 км к югу от Большой Новой) .
Ранее ISW оценивало, что линия фронта русских войск была за этими позициями.
В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы отразили российские атаки к югу от Пречистовки (18 км к юго-востоку от Великой Новоселки). Несколько российских военных блоггеров утверждали, что российские войска захватили несколько украинских позиций вдоль линии Приютно-Старомайорское (15 км юго-западнее 9 км южнее Великой Новоселки).
Ключевые выводы ISW за 30 ноября
- Опрос общественного мнения показывает, что количество россиян, полностью поддерживающих войну в Украине, уменьшилось почти вдвое с февраля 2023 года, и что больше россиян поддерживают вывод российских войск из Украины.
- Российская война в Украине создала новое социальное напряжение и обострила существующее внутри России. Она очень заметна в российском информационном пространстве, невзирая на цензуру.
- Кремль, вероятно, озабочен тем, как изменение восприятия российской войны в Украине повлияет на результаты президентских выборов в России в марте 2024 года и принимает меры для того, чтобы фактическая поддержка российского президента Владимира Путина на выборах не опиралась на успехи России на поле боя.
- 30 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин 14 декабря проведет ежегодный форум "Прямая линия" и ежегодную пресс-конференцию.
- В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии 30 ноября не способствовал информационным операциям Кремля.
- Российские войска 29 и 30 ноября нанесли по Украине несколько серий ракетных и беспилотных ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
- Российские военные блогеры утверждали, что российская военная бюрократия препятствует использованию и приобретению российских беспилотников среди российских сил, действующих на восточном (левом) берегу Херсонской области.
- Сообщается, что СБУ причастна к взрыву, который стал причиной сбоев на участке Восточно-Сибирской железной дороги, соединяющей Россию и Китай, в ночь на 29 ноября.
- Кремль продолжает свою медленную стратегическую попытку поглотить Беларусь через структуру Союзного государства.
- Российские войска продолжали наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, западнее и юго-западнее Донецка, в районе границы Донецкой и Запорожской областей и на западе Запорожской области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.
- Украинский военный обозреватель заявил, что план российских властей примерно через четыре месяца сформировать два танковых батальона с использованием техники из двух складов вооружения. Это свидетельствует об отсутствии в России боеспособного вооружения и военной техники.
- Оккупационные и российские чиновники продолжают усилия по милитаризации украинской молодежи в оккупированной Украине.