ISW: Войска РФ продвинулись возле Авдеевки и Старомайорского

За последние сутки российские войска продолжали наступление в районе Авдеевки и, как сообщается, продвинулись, также подтвердили наступление в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Российские военные блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к западу от железнодорожного полотна возле Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки) и вблизи Новокалинового (11 км к северо-западу от Авдеевки).

29 и 30 ноября российские источники утверждали, что их войска также продвинулись к северу от промышленной зоны к юго-востоку от Авдеевки и продолжаются бои вблизи Авдеевского коксохимического завода.

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Степного, Новокалинового, Авдеевки, Северного (6 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки); восточнее Новобахмутовки (11 км северо-восточнее Авдеевки); Тоненького (7 км к западу от Авдеевки).

"Суспільне" сообщило, что замерзшая земля возле Авдеевки уже размягчилась в грязи, что усложняет работу транспортных средств как российским, так и украинским силам.

Спикер Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что российские войска наносят планирующие бомбовые удары с самолетов Су-35 вблизи Авдеевки.

30 ноября русские войска продолжили ограниченные наземные обстрелы в районе границы Донецкой и Запорожской областей и подтвердили наступление.

На геолокационных кадрах, опубликованных 29 ноября, видно, как части российского 394-го мотострелкового полка (127-я мотострелковая дивизия 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа) захватывают украинские позиции юго-западнее Старомайорского (9 км к югу от Большой Новой) .

Ранее ISW оценивало, что линия фронта русских войск была за этими позициями.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы отразили российские атаки к югу от Пречистовки (18 км к юго-востоку от Великой Новоселки). Несколько российских военных блоггеров утверждали, что российские войска захватили несколько украинских позиций вдоль линии Приютно-Старомайорское (15 км юго-западнее 9 км южнее Великой Новоселки).

Ключевые выводы ISW за 30 ноября