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Россия за сутки потеряла почти 1300 военных в Украине – Генштаб

Россия за сутки потеряла почти 1300 военных в Украине – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки россияне потеряли в Украине почти 1300 своих военных, 22 артиллерийские системы, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО), 22 беспилотника и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 330 040 (+1 280) человек,
  • танков − 5 564 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин – 10 372 (+32) ед,
  • артиллерийских систем - 7 931 (+22) ед,
  • РСЗО − 912 (+2) ед,
  • средств ПВО − 602 (+2) ед,
  • самолетов − 323 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 976 (+22) ед,
  • крылатых ракет − 1 567 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 10 399 (+38) ед,
  • специальной техники – 1 137 (+13) ед.

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