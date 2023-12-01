Россия за сутки потеряла почти 1300 военных в Украине – Генштаб
За минувшие сутки россияне потеряли в Украине почти 1300 своих военных, 22 артиллерийские системы, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО), 22 беспилотника и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 330 040 (+1 280) человек,
- танков − 5 564 (+13) ед,
- боевых бронированных машин – 10 372 (+32) ед,
- артиллерийских систем - 7 931 (+22) ед,
- РСЗО − 912 (+2) ед,
- средств ПВО − 602 (+2) ед,
- самолетов − 323 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 976 (+22) ед,
- крылатых ракет − 1 567 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 10 399 (+38) ед,
- специальной техники – 1 137 (+13) ед.