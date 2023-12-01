Страны ОПЕК+ согласились усилить сокращение добычи нефти

Несколько стран-членов ОПЕК+ объявили о дополнительном сокращении добычи нефти до 2,2 млн баррелей в сутки, направленное на поддержание стабильности и баланса нефтяных рынков, сообщает Экономическая правда.

"Эти добровольные сокращения рассчитаны на основе необходимого уровня добычи на 2024 год, и являются дополнением к добровольным сокращениям, ранее объявленных в апреле 2023 года и впоследствии продленных до конца 2024 года" , – объяснили в ОПЕК+.

Так, о добровольных сокращениях объявили следующие страны ОПЕК+: Саудовская Аравия (1 тыс баррелей в сутки); Ирак (223 тыс баррелей в сутки); ОАЭ (163 тыс б/с); Кувейт (135 тыс б/с); Казахстан (82 тыс б/с); Алжир (51 тыс б/с); и Оман (42 тыс б/с) с 1 января до конца марта 2024 года.

Это дополнит объявленное добровольное сокращение РФ добычи на 500 тыс баррелей в сутки на тот же период: 300 тыс баррелей в сутки сырой нефти и 200 тыс баррелей в сутки нефтепродуктов.

ОПЕК+ также пригласила Бразилию, которая входит в топ-10 производителей нефти, стать членом группы. Министр энергетики страны заявил, что она надеется присоединиться в январе.

Между тем, цены на нефть снижаются шестую неделю подряд на фоне сокращения добычи со стороны ОПЕК+.

Так, на утро пятницы фьючерсы на нефть марки Brent на февраль упали на 39 центов, или на 0,5%, до 80,47 долларов за баррель. А фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 23 цента, или на 0,3%, до 75,73 долларов.