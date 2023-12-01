Аргентина не будет присоединяться к БРИКС

Аргентина, после избрания нового президента Хавьера Милея, передумала вступать в группу БРИКС. Об этом заявила будущая глава МИД Диана Мондино, сообщает Укринформ.

Она подчеркнула, что это окончательное решение правительства новоизбранного президента Хавьера Милея.

"Мы не войдем в БРИКС" , – написала она.

Ранее планировалось, что Аргентина станет одной из шести стран, которые присоединятся к БРИКС с 1 января 2024 года.

Приглашение присоединиться к БРИКС Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия получили на саммите группы, состоявшийся в Южной Африке в августе этого года.

Напомним, во время второго тура президентских выборов в Аргентине большинство голосов (56%) получил депутат парламента с двухлетним опытом, ультраправый популист, либертарианец Хавьер Милей, обещающий сократить расходы, в том числе и пенсии, преодолеть инфляцию, ввести доллар США вместо песо и активно развивать отношения с США