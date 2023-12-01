Орбан прокомментировал свой ультиматум ЕС по переговорам с Украиной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал свое письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором угрожал заблокировать всю помощь ЕС для Украины, а также будущее вступление страны в Евросоюз. Об этом он сказал в эфире радио Kossuth, сообщает Европейская правда.

Он сказал, что это письмо – важный для самостоятельности Венгрии.

"Если мы согласны, позиция ЕС есть, если нет, то ее нет. Мы не должны позволить, чтобы нас заставили испытывать угрызения совести из-за того, что мы в чем-то не согласны" , – сказал он.

Орбан повторил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС не отвечают интересам Венгрии и не должны стоять на повестке дня.

Он утверждает, что предложение о начале переговоров с Украиной не было подготовлено, что необходимо провести консультации со всеми, согласовать интересы и только после этого выносить предложение. Поэтому, по его мнению, переговоры о вступлении пока что не стоит даже начинать.

Напомним, недавно Орбан написал письмо Мишелю, в котором угрожал заблокировать всю помощь Европейского Союза для Украины, а также будущее вступление страны в Евросоюз, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

Лидеры стран-членов ЕС рассмотрят эти вопросы на саммите 14-15 декабря.