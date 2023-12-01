Шторм повредил оборонительную линию РФ у Керченского моста

Оборонная морская линия россиян вокруг Крымского моста серьезно пострадала из-за сильного шторма в Черном море. Появились спутниковые снимки, которые опубликовал OSINT-обозреватель MT Anderson, сообщает Лига.net.

По его словам, на свежих снимках от 28 ноября можно увидеть существенный урон обороне переправы.

Он отметил, что три баржи врага затоплены полностью, одна затоплена частично.

Еще две баржи полностью смыло штормом, одна остается на плаву.

26 ноября 2023 года в Черном море разыгрался шторм. В результате около 500 000 местных жителей остались без света и тепла, а под утро крымчане начали жаловаться на перебои с водой. В Керчи из-за подтопления города отрезаны несколько районов, в Саках перебило газопровод.

Захватчики сообщили, что из-за мощной бури река Бельбек также вышла из берегов. Началось подтопление жилых домов. Людей эвакуировали.