Пограничники рассказали, началась ли блокада границы со Словакией

Словацкие перевозчики еще не блокируют границу с Украиной, но анонсировали, что начнут забастовку сегодня в 15:00 по европейскому времени. В настоящее время в пункте пропуска со Словакией в очередях находятся около 600 грузовиков. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

"Та ситуация, которая есть на границе с Польшей, она добавила уже в очередях как на словацкой границе, так и на границе с Венгрией. Потому что до 6 ноября на направлении этих границ мы не фиксировали очередей из грузовиков, ожидавших возможность пересечения границы в сторона Украины. Опять же - это из-за увеличения количества транспортных средств, прибывающих к границе" , - рассказал Демченко.

По его словам, и водители, и перевозчики выбирали для себя альтернативные маршруты, потому что не могут пересечь границу с Польшей.

Спикер сообщил, что по состоянию на сегодняшнее утро на направлении пункта пропуска "Ужгород-Вишнее Немецкое" (граница со Словакией) в очередях находится около 600 грузовиков.

А на границе с Венгрией напротив пункта пропуска "Тыса" до тысячи грузовых транспортных средств, ожидающих возможности пересечения границы.

"И со вчера мы имеем информацию от словацких коллег о том, что сегодня в 15:00 по европейскому времени начнется блокировка движения для грузовиков именно на направлении пункта пропуска "Вишне Немецкое" (с нашего направления пункт пропуска "Ужгород"). И будут совершаться эти действия - представители союза перевозчиков Словакии" , - добавил Демченко.

Он напомнил, что 21 ноября уже происходило нечто подобное. Тогда союз перевозчиков Словакии не взял на себя такую ответственность, заявив, что они не блокировали границу. "Но собственно 21 числа мы имели полдня заблокированной границы, когда грузовики практически не двигались на выезд и въезд" , - добавил спикер.

Тогда в ночь с 21 на 22 ноября словацкие пограничники сообщили, что движение разблокировано и с тех пор ситуация на границе со Словакией была стабильной.

"Сегодня в 16:00 по Киеву будем видеть какая сложится ситуация на границе со Словакией дальше. Хотя участники этой акции отметили, что они на выезд из Словакии будут пропускать где-то по 4 грузовика в час" , - отметил Демченко.

Он также добавил, что у Украины на границе со Словакией один такой пункт пропуска и если его заблокируют, то движение с соседней страной остановится.