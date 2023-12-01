Украина получит от Всемирного банка $1,2 млрд на соцвыплаты

Украина получит от Всемирного банка ссуду в размере $1,2 млрд на соцвыплаты в рамках новой программы INSPIRE. Деньги возьмут из целевого фонда ADVANCE Ukraine, поддерживаемого правительством Японии, сообщает Лига.Финансы.

Проект обеспечит финансирование 29 видов социальных выплат самым уязвимым слоям населения Украины. Это такие выплаты, как социальные стипендии, помощь лицам с инвалидностью, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, чернобыльские деньги и тому подобное.

Ожидается, что данный проект охватит около 10 млн украинцев.

Вместе с одобренным сегодня проектом, Всемирный банк уже мобилизовал более $38 млрд экстренного финансирования в поддержку Украины, включая обязательства и гарантии доноров таких стран, как США, Япония, Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Испания, Германия, Канада, Швейцария, Швеция, Дания, Австрия, Финляндия, Ирландия, Исландия, Индонезия, Литва, Латвия, Бельгия и Республика Корея.