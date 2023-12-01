"Укрэнерго" о ситуации с энергосистемой: без света почти 500 населенных пунктов

По состоянию на утро 1 декабря без света в результате непогоды остаются 66 населенных пунктов, из них 14 более суток, дефицита в электросистеме нет.﻿ Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что самая сложная ситуация сохраняется в Одесской области, где 14 населенных пунктов остаются без электроснабжения более суток. Также в результате непогоды добавились отключения в Закарпатской области.

Всего из-за непогоды на утро обесточены 66 населенных пунктов в Закарпатской, Киевской, Одесской, Сумской, Черниговской областях.

Кроме того, из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 426 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

В "Укрэнерго" сообщают, что произведенной украинскими электростанциями, пока достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей.

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" пока не прогнозирует в течение суток дефицита в энергосистеме. Но ситуацию осложняет то, что из-за плотной облачности солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей" , - говорится в сообщении.

В компании просят экономнее относиться к потреблению электроэнергии.

Добавляется, что экспорт электроэнергии сегодня отсутствует. Зато импорт 1 декабря незначительный и осуществляется преимущественно в дневные часы из Словакии, Румынии, Молдовы. Общий объем 177 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 34 МВт.