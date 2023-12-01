Порошенко заявил, что его не выпустили за границу, несмотря на командировку от Стефанчука

Депутат Верховной Рады и пятый президент Петр Порошенко заявил, что пограничники не выпустили его из Украины для участия в международных встречах в США и Польше, сообщает Европейская правда.

Порошенко отметил, что у него есть подписанное председателем ВР разрешение на командировку.

Он отметил, что в Варшаве и в Вашингтоне у него были запланированы десятки встреч.

"С поляками я должен был говорить о снятии блокады наших перевозчиков на границе. С американцами – об обеспечении финансирования военной помощи, которая почти исчерпалась в этом году и под угрозой в будущем" , – написал Порошенко.

В частности, по его словам, у него должна была состояться встреча со спикером Палаты представителей Майклом Джонсоном.

"Поэтому то, что произошло сегодня на границе – это не мелкое вредительство. Это – антиукраинская диверсия. Это не просто препятствование дипломатической работе всей моей команды, а также, к сожалению, удар по обороноспособности Украины" , – добавил Порошенко.

Как сообщалось, в последнее время несколько депутатов ВР заявили о блокировании своих заграничных командировок руководством парламента.