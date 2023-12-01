В ноябре в Украине приобрели более 5 тысяч новых авто - "Укравтопром"

В ноябре украинцы приобрели около 5,4 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с октябрем регистрации новых легковых автомобилей уменьшились на 6%.

Об этом сообщает "Укравтопром".

В ассоциации предполагают, что блокировка границы польскими перевозчиками повлияла на увеличение срока доставки машин в Украину, а соответственно и ожидания авто покупателями.

В то же время, по сравнению с ноябрем 2022 г. рынок увеличился на 74%.

Самой популярной маркой на рынке новых автомобилей остается Toyota. За месяц было зарегистрировано 854 новых авто этой японской марки. По отношению к октябрю текущего года, продажи новых Toyota уменьшились на 8%, но выросли на 22% по сравнению с ноябрем 2022 года.

На втором месте Skoda – 517 шт. (+8% к октябрю; +90% к ноябрю 2022г.)

Третий результат у Volkswagen – 476 шт. (-17%; +266%)

Также в nоп-10 месяца попали:

Renault – 383 ед.;

Nissan – 309 ед.;

BMW – 253 ед.;

Mercedes-Benz – 222 ед.;

Mazda – 189 ед.;

Suzuki – 180 ед.;

Citroen – 178 ед.

Бестселлером луны стал кроссовер Renault Duster. В течение месяца свои первые номерные знаки получили 355 автомобилей этой модели.

Всего за 11 месяцев 2023 украинцы приобрели 55 тыс. новых легковых авто, что на 61% больше, чем за аналогичный период 2022 года.