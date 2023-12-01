В Минобороны Нидерландов призвали Европу быть "готовой к бою"

Глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен считает, что страны Европы должны укреплять свои вооруженные силы, чтобы быть "готовыми к бою". Об этом шла речь в ее выступлении на конференции по безопасности в Берлине, сообщает Европейская правда.

Руководительница оборонного ведомства отметила, что ни одна страна не может справиться с современными угрозами безопасности самостоятельно.

"Мы, европейцы, должны активизироваться, построить надежную европейскую оборону и укрепить нашу позицию как ключевого столба в рамках НАТО" , – заявила она.

Она отметила, что на территории ЕС не было войн, поэтому для стран членство в Евроосоюзе является "одновременно наградой и обещанием мира и стабильности".