В Госпогранслужбе объяснили, почему не выпустили Порошенко за границу

Пограничники говорят, что отказали в выезде пятому президенту Украины народному депутату Петру Порошенко из-за того, что его командировка отменена Верховной Радой. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

Он напомнил, что во время военного положения народные депутаты Украины имеют право пересекать государственную границу на выезд на основании решений о служебных командировках.

"Относительно народного депутата, о котором вы интересуетесь, у пограничников имеется подтверждение, что его командировка за границу отменена. Именно поэтому он был не пропущен через государственную границу Украины" , - сказал Демченко.

Ранее Порошенко обнародовал видео из пункта пропуска на границе и заявил, что его не выпустили за границу на международные встречи.