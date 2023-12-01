СБУ устроила новую диверсию в РФ: взорвали грузовой поезд в Бурятии

Служба безопасности Украины устроила еще одну диверсию на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Об этом сообщил собеседник в силовом блоке, сообщает Лига.net.

По его словам, новый подрыв стал вторым этапом операции СБУ для выведения из строя важной железной дороги, которую россияне используют для переброски войск и техники.

Отмечается, что первый грузовой поезд был подорван в Северомуйском тоннеле, а поэтому для продолжения движения оккупанты начали использовать объездной пут через так называемый Чертов мост.

Во время движения поезда на высокой 35-метровой переправе сработала заложенная в него взрывчатка. От взрыва загорелись шесть цистерн, к тушению пожара привлекли пожарный состав.

Ранее стало известно, что СБУ устроила взрыв в Северомуйском тоннеле — он расположен на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии, это единственный серьезный железнодорожный путь между РФ и Китаем. Во время движения грузового проезда сработали четыре взрывных устройства, на месте работает Федеральная служба безопасности РФ, российские железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия.