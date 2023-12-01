Объявления тревог из-за взлетов МиГ-31: украинцы разделились во мнениях

Половина (51%) украинцев считают, что всегда необходимо объявлять воздушную тревогу во время взлетов МиГ, потенциальных носителей "кинжалов". Около 40% украинцев отмечают целесообразность дифференциации тревог в зависимости от ситуации и реальности угрозы. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Наименьшей поддержкой эта норма пользуется среди жителей Киева: 59% считают, что тревогу в таком случае нужно объявлять не всегда, а в зависимости от ситуации.

Количество украинцев, вообще выступающих против объявления тревог, не превышает 5%.

Около трети украинцев оценивают угрозу ракетного удара по их населенному пункту как высокую. Больше всего среди жителей Киева (57%), а также прифронтовых и деоккупированных территорий (около 42%).

Военные действия на территории своего населенного пункта считают очень вероятными лишь 10%, но среди деоккупированных и прифронтовых областей так считают до 20%.

Опрос был проведен 22-23 ноября 2023 среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.