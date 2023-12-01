На польской границе в очередях стоят более 2000 грузовиков – ГНСУ

По состоянию на утро пятницы на украино-польской границе в очередях на въезд в Украину находится около 2100 грузовых транспортных средств. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

"К сожалению, блокирование четырех направлений продолжается. По состоянию на утро сегодня, по информации, которую мы имеем от польских коллег, на всех этих четырех (пунктах пропуска на украинско-польской границе – ред.) в сторону Украины в очередях находится около 2100 грузовых транспортных средств, больше всего – это напротив пунктов пропуска "Шегини" и "Рава-Русская" , - сказал он.

Отвечая на вопрос об очередях на въезд в Польшу, Демченко отметил, что речь идет о тысячах транспортных средств, которые ожидают возможности пересечь границу в направлении Польши.



По его словам, наиболее интенсивное движение происходит в направлении пункта пропуска "Краковец".

"Но, конечно, это не добавляет той необходимости в перевозках, как это было до 6 ноября. А, например, пункт пропуска "Ягодин" (это направление раньше было полностью переквалифицировано под грузовые перевозки), там раньше суток пересекали границу где-то 1200 -1300 грузовых транспортных средств в оба направления. Сейчас это количество колеблется где-то на уровне 120-140 (этих транспортных средств – ред.)" , - сказал спикер.

Он проинформировал, что за минувшие сутки польская сторона на пункте пропуска "Ягодин" приняла не более 20 грузовых транспортных средств на въезд.