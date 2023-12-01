NYT: Израиль знал о плане нападения, но недооценил ХАМАС

Израильские официальные лица получили план ХАМАСа по нападению 7 октября более чем за год до того, как он был реализован. Однако армия и разведка Израиля отбросили его, считая слишком сложным для террористов.﻿ Об этом сообщает The New York Times, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Приблизительно 40-страничный документ, с которым ознакомилась газета, израильские власти называют "Иерихонской стеной". Он пункт за пунктом описывает нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября.

В документе не указывается дата атаки, но описывается методический штурм, направленный на уничтожение укреплений вокруг Сектора Газа, захват израильских городов и штурм ключевых военных баз, в том числе штаб дивизии.

Отмечается, что план боевиков также включал детали о расположении и численности израильских военных сил, узлах связи и другой конфиденциальной информации, вызывая вопрос о том, как ХАМАС собирал свои разведывательные данные и были ли утечки внутри израильской службы безопасности.

Также известно, что документ был распространен среди израильских военных и руководителей разведки, но эксперты определили, что атака такого масштаба была вне возможностей террористов ХАМАС.