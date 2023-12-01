Киевсовет планирует выплатить мобилизованным киевлянам по 30 тысяч гривен

Власти Киева будут выплачивать по 30 000 грн жителям города, которые с декабря будут мобилизованы в Вооруженные Силы Украины. Об этом заявил городской голова Виталий Кличко, сообщает Лига.Финансы.

"Киевсовет на ближайшем заседании рассмотрит вопрос материального поощрения для киевлян, которые будут мобилизованы в Вооруженные Силы с декабря. Город нашел средства для выплат по 30 000 каждому новобранцу" , — заявил он.

В сентябре 2023 года Кличко в эфире радио Армия FM рассказал, что с начала полномасштабной агрессии в ряды ВСУ вступило 100 000 киевлян. Такое же число в июне в интервью "Главкому" называла заместительница Кличко Марина Хонда.