Лавров: Россия не видит причин для изменения целей войны против Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия "не видит причин" для пересмотра целей войны против Украины.﻿﻿ Об этом заявил Лаврова на пресс-конференции 1 декабря во время встречи ОБСЕ, сообщает Украинская правда.

"Я исхожу из того, что руководство нашей специальной военной операции (войны против Украины - ред.) знает, каких целей добивается. Контроль за этой операцией на постоянной основе осуществляет верховный главнокомандующий. И мы не видим каких-то причин, по которым наши цели (войны - ред.) должны пересматриваться" , – сказал Лавров.

В оправдание полномасштабного вторжения на украинскую территорию в феврале 2022 года Кремль заявлял о задаче "денацификации и демилитаризации" Украины. В частности, 24 февраля 2022 года Путин заявил: "Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые 8 лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины".

Пресс-секретарь Путина в феврале 2022 года заявлял, что "в идеале нужно освободить Украину, зачистить от нацистов", а Лавров в марте 2022 года заявлял, что "спецоперация призвана положить конец любой войне, которая могла бы происходить на украинской территории".

После этого условные "цели СВО" менялись еще больше в риторике оккупантов.

В частности, в июне 2023 года Путин сделал противоречивое заявление о целях нападения России на Украину: они у него одновременно и меняются, и не меняются. В августе этого года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вообще заявлял, что цели войны против Украины уже достигнуты.