Лавров: Россия не видит причин для изменения целей войны против Украины
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия "не видит причин" для пересмотра целей войны против Украины. Об этом заявил Лаврова на пресс-конференции 1 декабря во время встречи ОБСЕ, сообщает Украинская правда.
"Я исхожу из того, что руководство нашей специальной военной операции (войны против Украины - ред.) знает, каких целей добивается. Контроль за этой операцией на постоянной основе осуществляет верховный главнокомандующий. И мы не видим каких-то причин, по которым наши цели (войны - ред.) должны пересматриваться", – сказал Лавров.
В оправдание полномасштабного вторжения на украинскую территорию в феврале 2022 года Кремль заявлял о задаче "денацификации и демилитаризации" Украины. В частности, 24 февраля 2022 года Путин заявил: "Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые 8 лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины".
Пресс-секретарь Путина в феврале 2022 года заявлял, что "в идеале нужно освободить Украину, зачистить от нацистов", а Лавров в марте 2022 года заявлял, что "спецоперация призвана положить конец любой войне, которая могла бы происходить на украинской территории".
После этого условные "цели СВО" менялись еще больше в риторике оккупантов.
В частности, в июне 2023 года Путин сделал противоречивое заявление о целях нападения России на Украину: они у него одновременно и меняются, и не меняются. В августе этого года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вообще заявлял, что цели войны против Украины уже достигнуты.