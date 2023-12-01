Нацбанки Украины и Польши завершили возврат гривны, которую обменяли в ЕС

В конце ноября Нацбанк получил всю наличную гривну, обмененную в течение 2022 года европейскими центральными банками, сообщает Экономическая правда.

В регуляторе напомнили, что в 2022 году заключили соглашения с центральными банками Польши, Швейцарии, Бельгии, Латвии, Германии, Италии, Литвы, Мальты, Швеции, Нидерландов, предусматривающие возможность обмена наличной гривны на местную валюту для переселенцев.

"В соответствии с этими соглашениями после завершения обменных операций НБУ осуществлял выкуп полученной центробанками наличной гривны, общая сумма которой составила 970 164 300 грн.

Основным хабом, который к моменту возвращения в Украину аккумулировал наличную гривну, обмен которой был осуществлен во всех десяти европейских государствах, стал Национальный банк Польши" , - объяснили в НБУ.

Именно Национальный банк Польши сделал значительный вклад в архитектуру проекта по обмену гривны и стал первым центральным банком, который ввел такой формат поддержки украинских граждан. Уже через месяц с начала полномасштабного вторжения НБУ совместно с НБП удалось запустить обмен наличной гривны на злотые в Польше, добавили в регуляторе.

"Национальный банк Украины искренне благодарен за помощь и человечность всем европейским центральным банкам, которые нашли возможность таким образом поддержать украинских переселенцев.