В Украине допустили к эксплуатации новые образцы "окопной" РЭБ – Минобороны

Минобороны и Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины завершило тестирование тактических средств радиопомех баражирующим боеприпасам и FPV-дронам, разработанным украинскими предприятиями. Об этом заявил заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, сообщает Армия Информ.

Окопные средства радиоэлектронной борьбы подтвердили свои тактико-технические характеристики в условиях применения, приближенных к боевым.

Как сообщил Гаврилюк, сейчас эти средства рекомендованы к проведению кодификации и регистрации в качестве штатно-табельных предметов снабжения с целью дальнейшего снабжения Вооруженными Силами Украины. В ближайшее время планируется провести тестирование ряда тактических средств радиоэлектронной борьбы с БПЛА и средств обнаружения БПЛА.

Среди систем, недавно допущенных к эксплуатации Министерством обороны Украины, — комплекс радиоэлектронной борьбы, который используется для борьбы со всеми типами враждебных БПЛА, способен подавлять сигналы управления, передачи данных спутниковой навигации GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou, а также создавать множество фальшивых сигналов. Комплекс имеет пассивную систему обнаружения и пеленгации беспилотников.

Еще два образца отечественных систем "окопной РЭБ" проходят кодификацию в оборонном ведомстве. Речь идет о комплексе, который будет противодействовать российским "Ланцетам" и комплексу, который будет защищать от враждебных FPV-дронов.