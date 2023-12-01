ЕС обсуждает преодоление вето Венгрии в отношении Украины – СМИ

В Евросоюзе обсуждают несколько вариантов, как реагировать на намерения Будапешта блокировать важные решения по Украине. Об этом говорится в материале Politico, основанном на общении с европейскими дипломатами, сообщает Европейская правда.

Одним из вариантов – наиболее радикальным – является применение процедуры по статье 7. Она предусмотрена на случай, когда страна нарушает основополагающие ценности союза, и позволяет прекратить право голоса страны-члена относительно решений ЕС

Однако по поводу применения такого варианта против Орбана много сомнений, потому что это может иметь очень далеко идущие последствия и только углубить кризис. В частности, уже был случай в 2000 году, когда лидеры ЕС применили "дипломатические санкции" против Австрии из-за вхождения в австрийскую коалицию партии ультраправых. Шаг ЕС вызвал большой негатив в австрийском обществе и позже в том же году санкции отменили.

Многие в Брюсселе сейчас разделяют мнение, что применение статьи 7 против Орбана может иметь похожий результат, подпитает популизм и может запустить эффект домино, что приведет к выходу Венгрии из ЕС. Поэтому дипломаты больше думают о том, как обойти венгерское вето.

Один из вариантов, который рассматривают – разделить пакет поддержки для Украины на 50 млрд евро на 2024-2027 годы на меньшие ежегодные суммы. Критики такого решения отмечают, что так останется меньший горизонт планирования и меньшая уверенность в финансовом положении Украины. Кроме того, это стало бы плохим политическим сигналом: мол, если ЕС не может договориться о долгосрочной поддержке для Украины, то почему европейцы призывают к таким шагам США.

Аналогичная ситуация с военной помощью на уровне ЕС. Страны-члены могут предоставить помощь через двусторонние соглашения, а не структуры ЕС, как Европейский фонд мира, и буквально обойти венгерское вето. Однако это означало бы, что ЕС как союз не играет роли в предоставлении военной помощи Украине, и было бы признанием невозможности договориться.

Еще один возможный вариант – отложить ключевые решения по украинским вопросам на начало 2024 года в надежде, что ситуация изменится к лучшему. Однако и это послало бы сигнал о недостатке единства между членами Евросоюза, а приближение европейских выборов (в июне 2024 года) тоже может начать влиять на дискуссию.

Как известно, недавно Орбан написал письмо президенту Евросовета, где угрожает заблокировать помощь ЕС Украине и ее движение к членству в Евросоюзе, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

Лидеры стран-членов ЕС рассмотрят эти вопросы на саммите 14-15 декабря.