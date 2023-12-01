В Раде объяснили, почему отменили заграничную командировку Порошенко

Первый вице-спикер Александр Корниенко говорит, что отменил международную командировку нардепа и пятого президента Украины Петра Порошенко после получения письма с грифом "Для служебного пользования", содержание которого он не может разглашать.﻿ Об этом Корниенко заявил в эфире национального телемарафона.

"Он (Порошенко -ред.) указывал как основное основание - участие в непарламентском мероприятии, партийном форуме Международного демократического союза, сообщества, в которое, наверное, входит "Европейская солидарность". Он писал, что параллельно с этим будут какие-то еще встречи высокого уровня.

По нашим внутренним принципам участие в партийных мероприятиях допускается, но когда поступило письмо ДСК (для служебного пользования, - ред), которое я не могу комментировать, мы вынуждены были отменить эту командировку" , – сказал Корниенко.

Ранее нардеп и пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил, что пограничники не выпустили его в командировку за границу, в Польшу и США и назвал это "антиукраинской диверсией".

Пограничники отметили, что отказали в выезде Порошенко из-за того, что его командировка отменена Верховной Радой.