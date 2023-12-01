В Воздушных силах рассказали о сим-карте "Киевстара", найденной в "Шахеде"

В одном из дронов-камикадзе "Шахед", которые Россия запускает по территории нашей страны, была найдена SIM-карта украинского оператора "Киевстар". В настоящее время специалисты изучают, как карта оказалась во вражеском беспилотнике и зачем она там вообще нужна. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Специалисты уже изучают. Понятно, что все находящееся изучается специалистами и не всегда нужно это выдавать, знаем ли мы что-то, или не знаем. Но такие случаи есть. Они обнародованы" , - сказал Игнат.

По его словам, сейчас выясняется, зачем в российских дронах нужна SIM-карта.

"(Выясняется - ред.) что можно делать, имея собственно SIM-карту и доступ к сети Интернет. Можно ли осуществлять манипуляции с определенными дронами. Профильные специалисты с этим разбираются. Я думаю, что они сделают определенные выводы" , - рассказал спикер.

Он отметил, что враг, безусловно, совершенствует свое вооружение. Это касается как стрелкового вооружения, так и беспилотников.