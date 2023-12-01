Блокада границы: украинские водители планируют объявить голодовку

Около двух сотен украинских водителей, уже две недели стоящих вблизи пункта пропуска Корчова, окружила местная полиция. Об этом рассказал водитель международных перевозок Роман Власюк. По его словам, украинские водители уходили, чтобы пообщаться с польскими протестующими, но полиция их остановила, сообщает Радио Свобода.

"Нас заблокировали среди поля. Нас здесь около 200 водителей. Полицейские сказали, что по их законам конгрегация людей в таком количестве не разрешена. Они в полной амуниции, с баллонами, газами, перцовками" , - сообщил Власюк.

По словам водителя, вчера была договоренность, что польские перевозчики будут пропускать семь автомобилей в час, но она работала недолго.

"Так было до 22:00. Дальше договоренность была сорвана и нас снова поставили на один автомобиль в час. Сейчас только на Корчевой мы имеем заблокированных 2000 грузовиков, то есть в Украине в ожидании 2000 машин экспорта" , – говорит водитель.

Только два украинских водителя пропустили на переговоры к польским коллегам.

"Наши требования – пропустить одним выездом все те автомобили, которые должны были ночью поехать согласно договоренности "7 машин в час", также в дальнейшем увеличить пропуск до 14 машин в час. Если наши условия не будут выполнены, мы официально заявляем о голодании. Мы отказываемся от волонтерской помощи. Мы переходим только на в ﻿ оду и чай" , – отметил Роман Власюк.

Также, по словам, водителя вчера польская инспекция транспорта начала штрафовать украинских водителей за нарушение графика работы.

Copyright © 2023 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода