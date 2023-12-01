Украина и Польша договорились об условиях разблокирования границы – Минвосстановления

Министерство восстановления Украины и Министерство инфраструктуры Польши договорились о перечне условий, которые необходимы для разблокирования границы.﻿ Об этом заявили в Минвосстановления 1 декабря по итогам встречи, состоявшейся в Варшаве с участием сторон, сообщает Экономическая правда.

В частности, в переговорах приняли участие заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, госсекретарь Министерства инфраструктуры Польши Рафал Вебер и правительственная уполномоченная по вопросам польско-украинского сотрудничества в области развития Ядвига Эмилевич, представители Министерства финансов и Министерства внутренних дел Польши.

К мероприятиям, которые согласовали стороны, относятся:

Открытие пункта пропуска "Угринов - Долгобичув" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения нагрузки на другие пункты пропуска.

Создание в системе "еЧерга" отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчева". Именно на этих пунктах пропуска есть физические полосы для пустого транспорта непосредственно в пункте пропуска как на украинской, так и на польской стороне.

Запуск пилотного проекта с регистрацией в "еЧерзи" непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" сроком в один месяц.

Вопрос отмены или изменений в "транспортный безвиз" не обсуждался и не был на повестке дня.

В то же время польские протестующие настаивают на функционировании "Угринов - Долгобичув" и "Нижанковичи - Мальховице" только для транспорта на регистрации ЕС.

"Такая позиция неприемлема для Украины и Европейского Союза, ведь это дискриминационная норма по отношению к другим странам. Последнее было подтверждено во время заседания Координационной платформы Украина-Польша-ЕС с участием руководства Директората Еврокомиссии по вопросам транспорта и мобильности (DG MOVE) 30 ноября" , - подчеркивается в сообщении.

Вместе с этим, Министерство восстановления совместно с DG MOVE нарабатывают стратегические решения, которые позволят урегулировать ситуацию с очередями на границе и уменьшить напряжение в вопросе автомобильных перевозок.

Ключевыми позициями являются улучшение пропускной способности имеющихся пунктов пропуска, в частности эффективности фитосанитарного и других видов контроля, для соблюдения меморандумов, регулирующих количество грузовиков пропущенных через границу. Также речь идет о разработке Плана действий по развитию украинско-польских пунктов пропуска (с украинской стороны стратегия развития уже готова).