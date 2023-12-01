Россию не переизбрали в совет агентства ООН по вопросам судоходства
Россия не вошла в обновленный состав Совета Международной морской организации – агентства ООН, занимающегося вопросами безопасности судоходства, сообщает Европейская правда.
Итоги голосования за новый состав объявили на страницах организации.
Россия была одной из 11 стран-кандидаток на членство в совете в категории "А" (страны с наибольшим интересом в предоставлении услуг международной перевозки), и единственной из всех не была избрана в него.
Ассамблея Международной морской организации избрала членами Совета агентства на 2024-2025 годы Китай, Грецию, Италию, Японию, Либерию, Норвегию, Панаму, Корею, Великобританию и США. Россия в состав не вошла.
"Справедливое решение, ведь никто не нанес большего вреда свободному судоходству за последние десятилетия, чем Россия. Благодарен членам ММО за этот ответственный шаг", – отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
В Офисе президента рассказали, что Зеленский в понедельник обращался с призывом к Ассамблее, убеждая, что России не место в управляющем органе ММО.
Напомним, перед этим Россию впервые не избрали в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия.
Также в ноябре обновляли Исполнительный совет ЮНЕСКО и Россию тоже впервые не избрали в его состав.
Перед этим представителя России впервые не избрали в состав Международного суда ООН: он проиграл представителю Румынии, бывшему министру иностранных дел Богдану Ауреску.