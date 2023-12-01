Словацкие перевозчики заблокировали движение грузовиков через пункт "Вышне-Немецке"

Словацкие перевозчики заблокировали движение грузовиков на направлении пунктов пропуска "Вышне-Немецке" - "Ужгород", сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спиер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии УП.

"В ходе взаимодействия со словацкими пограничниками получена информация о начале блокирования движения грузовиков на направлении пунктов пропуска Вишне-Немецкое - Ужгород. Частичное блокирование грузового направления осуществляют словацкие перевозчики.

По имеющейся информации блокирование может нести бессрочный характер".

По словам Демченко, сейчас на территории Словакии в сторону Украины в очереди находится около 900 грузовиков.

Офицер напомнил, что по информации словацкой стороны, блокировщики обещали пропускать в сторону Украины по 4 транспортных средства в час, и не блокировать движение для гуманитарных грузов, топлива и других важных грузов.

Движение для грузовиков на направлении въезда в Словакию будет обеспечиваться в штатном режиме.

В случае поступления от словацкой стороны другой информации ГПСУ будет сообщать дополнительно.