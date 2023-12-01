Полиция: В Киеве убили военнослужащего, а тело выбросили в водоем

В Киеве житель Винницкой области ножом убил знакомого военнослужащего из-за связанной с долгами ссоры. Полиция нашла тело убитого в водоеме на окраине столицы и задержала подозреваемого, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"В полицию Киева поступило сообщение об исчезновении мужчины. Известно, что военнослужащий на собственном автомобиле должен был ехать в госпиталь, впрочем по дороге с ним пропала связь. К поиску пропавшего немедленно были привлечены сотрудники отдела криминальной полиции Дарницкого управления и оперативники управления уголовного розыска".

Сообщается, что правоохранители нашли тело пропавшего с около 15-ю ножевыми ранениями в одном из водоемов на окраине города, а его автомобиль - в одном из спальных районов Киева.

Как установили правоохранители, по дороге в больницу военный заехал к своему товарищу за документами. Во время встречи между ними возникла ссора на почве долговых обязательств.

После этого нападавший достал нож и нанес удар военнослужащему в шею, грудь и голову. Чтобы избавиться от тела, он положил его в спальный мешок, обмотал полиэтиленовой пленкой и на автомобиле убитого отвез за город и бросил в водоем.

Нападающим оказался 31-летний житель Винницкой области, который кроме этого обвиняется в совершении разбойного нападения на двух женщин в Винницкой области.

Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания. Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления. Подозреваемому может грозить до пятнадцати лет лишения свободы.