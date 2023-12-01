ОВА: Проверка документов на Закарпатье не связана с мобилизацией

Заместитель председателя Закарпатской ОВА Игорь Шинкарюк заявил, что решение о проверке документов лиц на Закарпатье не связано с мобилизацией, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит брифинг Шинкарюка по решению Совета обороны области о проверке документов лиц на Закарпатье.

"Хочу подчеркнуть, что этот вопрос касается исключительно проверки документов. Этот режим выполняется в соответствии с постановлением (развернутое название постановления включает в себя вопросы не только проверки документов, но и транспорта, жилья, имущества и тд), но на территории Закарпатской области решением совета обороны введено исключительно проверку документов.

Есть еще одно ложное утверждение, что якобы это решение связано с мобилизацией. Хочу заверить, что оно не имеет отношения и не было принято для того, чтобы каким-то образом влиять на мобилизационные мероприятия

Это решение направлено на то, чтобы дать возможность и правовые основания военнослужащим и другим представителям сектора обороны и безопасности осуществлять проверку документов в зоне ответственности или несения ими службы".

По словам Шинкарюка, право проверять документы, которые едут в область, имеют работники правоохранительных органов. Также военнослужащий теперь не только имеет полномочия, а обязан устанавливать лиц, которые находились в районе объекта, где он несет службу.

По его словам, в область приезжает много людей, которые заявляют, что едут к родственникам, на лечение, отдыхать и т.д., а потом их находят замерзшими в горах при попытках незаконно пересечь границу и покинуть Украину.

Шинкарюк сообщил, что теперь в погранично-контролируемых районах области будут назначать комендантов, которые будут определять, какие военные подразделения (каких сил: НГУ, ГПСУ, СБУ и т.д.), будут иметь право на проверку документов.

Информацию о комендантах и их назначении опубликуют на сайте ОВА.

Одной из причин решения о проверке документов он также назвал повышение уровня криминогенной обстановки.

Шинкарюк также напомнил, что на территории области не действует режим комендантского часа: "Закарпатье комендантский час пока не вводит".

Напомним: