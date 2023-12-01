Нидерланды передали Украине партию военной помощи: что в нее вошло
Нидерланды передали Силам обороны Украины три модульных полевых госпиталя Role 2 и шесть автомобилей медицинской эвакуации, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Имущество и технику медицинского назначения при поддержке правительства Нидерландов передала Государственной пограничной службе Украины нидерландская компания-производитель "Hospitainer".
Пограничники сообщили, что партнеры постоянно совершенствуют комплектацию мобильных комплексов медицинской поддержки с учетом реальных условий их использования.
Предоставленные на этот раз модули мобильных госпиталей более приспособлены для использования в холодное время года, имеют расширенные возможности размещения медицинского персонала и пациентов.
Нидерланды передают помощь пограничникам с июля 2023 года.
Отмечается, что ГПСУ получила от Нидерландов и компании "Hospitainer":
18 автомобилей Toyota Land Cruiser;
10 модульных полевых госпиталей Role 1;
5 модульных полевых госпиталей Role 2;
5 рефрижераторных автомобилей;
1 стоматологический модуль;
Около 90 кубометров медицинских расходных материалов.