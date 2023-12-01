США ввели санкции против танкеров, которые перевозили российскую нефть

Соединенные Штаты Америки сегодня, 1 декабря, ввели санкции в отношении трех танкеров, которые перевозили российскую нефть, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

Отмечается, что ограничения были введены по списку санкций против России.

В список ограничений попало две компании из ОАЭ и одна из Либерии.

Также под санкции попали три танкера, которые связаны с вышеупомянутыми компаниями.

Танкеры перевозили нефть по цене, выше установленного потолка

Заместитель министра финансов Уолли Адеймо заявил, что обеспечение ограничения цен на российскую нефть является главным приоритетом для Соединенных Штатов и наших партнеров по коалиции.

"Нацеливаясь на эти компании и их корабли, мы поддерживаем двойную цель ценового ограничения: ограничиваем доходы России от нефти и одновременно способствуем стабильности мировых энергетических рынков" , - сказал чиновник.

Ценовой потолок на нефть из РФ

Напомним, еще в конце прошлого года страны G7 и Евросоюза решили ввести ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Это необходимо для того, чтобы ограничить возможность страны-агрессора зарабатывать с помощью экспорта.

Но уже в конце сентября этого года издание Financial Times сообщило, что России удалось увеличить свои доходы от сырья, несмотря на ограничения. Она обходит ценовые ограничения.

Недавно сообщалось, что Соединенные Штаты Америки пригрозили ввести тюремное заключение для тех, кто нарушает ограничение цен на российскую нефть.