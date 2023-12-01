Кабмин назначил нового заместителя Умерова: чем он будет заниматься
Кабинет Министров Украины назначил полковника Виталия Половенко заместителем министра обороны по тыловому обеспечению, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
"С 2019 года Виталий Половенко – начальник отдела тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины. Участник боевых действий. Кандидат военных наук. Приоритетные направления работы — разработка и внедрение новых стандартов в системе продовольственного обеспечения; усовершенствование системы вещевого обеспечения; своевременное и полное тыловое обеспечение; на фронте. Его опыт поможет привести систему тылового обеспечения в соответствие с реальными требованиями современной войны", — сообщают в Минобороны.
Напомним, в пятницу, 1 декабря, на должность главы Госспецсвязи, вместо уволенного в ноябре Юрия Щиголя, подозреваемого в завладении госсредствами более чем на 62 млн грн, Кабмин назначил Юрия Мироненко.