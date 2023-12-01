МВА: Россия атакует Херсон с оккупированного левого берега, слышны взрывы
Россия атакует Херсон с временно оккупированного левого берега, сообщают о звуках взрывов в прибрежных районах, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.
Мрочко призвал горожан осторожничать, держаться подальше от окон и не находиться на открытом пространстве.
Предистория:
- Около 15:00 в пятницу российская армия обстреляла жилой дом в селе Ивановка, что на правом берегу Днепра в Херсонской области. В результате атаки пострадала 71-летняя местная жительница.