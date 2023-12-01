Блокада польской границы: украинские водители приостановили голодовку

После переговоров с польскими забастовщиками при участии консула украинские водители, ожидающие пересечение украинско-польской границы в пункте пропуска "Краковец-Корчева", приостановили голодовку, сообщает Суспільне.

Водители требуют, чтобы польские забастовщики пропускали большее количество грузовиков.

"Я водитель рефрижератора, еду из Клайпеды (Литва). Стою уже неделю. Я попадаю в приоритет, чтобы вы понимали. Суть в том, что тентованные машины везут грузы: топливо, например, огнеопасные вещества. Мы имеем приоритет . Вот в очереди 1207 водителей — это только нас, рефрижераторы, бензовозы" , — говорит водитель Александр Химич.

Часть водителей шла на переговоры с польскими митингующими, их не пропустила местная полиция. Водители требуют, чтобы пропускали 14 грузовиков в час.

"Мы хотели принять участие в мирной акции — переговорах с митингующими. Нас заблокировала полиция. Около 250 человек с одной стороны. Нам не дали дойти до протестующих. Польская полиция дала добро поехать трем мужчинам, волонтеру, наши требования выслушали, но никто их не принял". Мы объявляем голодовку, но сейчас еще ждем встречи с консулом" , — говорит еще один водитель.

Более 200 украинских водителей покидают полевую дорогу. К ним приехал консул из Генерального консульства Украины в Люблине Василий Йордан. Он пригласил двух украинских водителей поехать вместе к польским протестующим.

По состоянию на 15:00, 1 декабря, в трех пунктах пропуска, граничащих со Львовской областью, ожидают 1750 грузовиков.

"По информации, которую предоставили нам польские коллеги, в пункте пропуска "Краковец" ожидает 450 грузовиков, В пункте пропуска "Шегини" — 500 и в пункте пропуска "Рава-Руська" самая большая очередь, она составляет 800 грузовых средств" , — рассказала представительница Львовского пограничного отряда Александра Кучковская.

Как передает корреспондентка "Суспільного", по состоянию на 16:00, протестующие и водители договорились о том, что через пункт пропуска будут проезжать 7 авто в час, а гуманитарные и военные грузы будут двигаться вне очереди.

Следовательно, украинские водители отменяют голодовку, но готовы объявить ее снова, если польская сторона нарушит договоренности к воскресенью, 3 декабря.