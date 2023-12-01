Три президента отказались от совместного фото с Лукашенко в Дубае

Президент Литвы Гитанас Науседа, лидер Латвии Эдгар Ринкевич и Польши Анджей Дуда бойкотировали совместную фотографию на саммите ООН по изменению климата COP28, потому что на ней также присутствовал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет LRT.

По словам Науседы, было бы неискренно стоять бок о бок с главой государства, ставшим плацдармом агрессии России против Украины, и как ни в чем не бывало обсуждать будущее мира и изменение климата.

"Белорусский режим способствует разрушению будущего мира и вместе с Россией несет ответственность за происходящее в Украине — от гибели людей до катастрофического влияния на окружающую среду" , — сказал он.

Науседа заявил, что "это называется семейным фото", а "Лукашенко не входит в ту семью, к которой мы хотим принадлежать".

Конференция ООН по изменению климата COP28 продлится с 30 ноября по 12 декабря в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ожидается, что на мероприятии присутствуют король Чарльз III, папа римский Франциск и лидеры почти 200 стран.