WP: Суд разрешил привлечь Трампа к ответственности за штурм Капитолия

Федеральный апелляционный суд США в пятницу постановил, что бывшего президента Дональда Трампа можно судить за штурм Капитолия 6 января 2021 года – это может открыть путь к ряду гражданских исков против него, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает The Washington Post.

Дело, которое рассматривали федеральные судьи, касается иска двух офицеров полиции Капитолия и около десятка законодателей-демократов. Они еще в 2021 году подали против Трампа иск, обвинив его в провоцировании насилия во время событий 6 января 2021 года.

Закон, который фигурирует в иске, был принят для борьбы с насилием Ку-клукс-клана – движения за превосходство белой расы – после Гражданской войны в США. Утверждалось, что Трамп "вступил в сговор" с членами ультраправых групп, которые участвовали в штурме Капитолия.

Адвокаты Трампа настаивали, что он защищен от иска, поскольку как президент имел так называемый абсолютный иммунитет – освобождение от ответственности за любые действия, совершенные в рамках официальных обязанностей.

Но судьи единогласно решили, что Трамп "не установил" своего права на иммунитет в том случае.

Решение федерального апелляционного суда США в Вашингтоне потенциально открывает путь и к другим гражданским искам, в которых от экс-президента будут требовать компенсации за штурм Капитолия. Трамп еще может его обжаловать.

Напомним, что в марте 2024 года Дональд Трамп должен предстать перед судом в Вашингтоне по обвинению в сговоре с целью отмены результатов выборов в ноябре 2020 года, на которых победил Байден.