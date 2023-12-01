Зеленский заслушал предложения по решению проблем мобилизации в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Ставке обсудили вопросы решения проблем мобилизации и демобилизации в Украине, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение Зеленского 1 декабря.

"Все в Украине понимают, что в этой сфере нужны изменения. И это вопрос не просто о количестве тех, кто может быть мобилизован. Это вопрос о сроках – и для каждого, кто сейчас в армии, для демобилизации, и для тех , кто придет в армию.

И это вопрос об условиях. Это комплексные вещи, которые должны разрабатывать военное руководство и Министерство обороны и которые должны быть представлены Ставцы для утверждения. Сегодня были некоторые предложения – я жду комплексных решений".

Также Зеленский рассказал, что на Ставке доложили командующие с фронта и Главнокомандующий ВСУ по ситуации на передовой с Купянского, Лиманского, Марьинского, Авдеевского, Запорожского и Херсонского направлений.

"Заслушал доклады по поставкам боеприпасов и оружия, готовим обновленные запросы для коммуникации с партнерами. Впереди - весомая неделя именно с точки зрения такой коммуникации".

Также на Ставке был доклад руководителя Службы внешней разведки Украины о возможных российских действиях и международной ситуации в следующем году.

"Анализируем все возможные сценарии, и должен быть наш, украинский сценарий на 24 год. Конкретные операции с вполне конкретным обоснованием, которые дадут Украине тоже вполне конкретные результаты. Именно под такую конкретику должно быть рассчитано все, что необходимо нашему государству, нашим бригадам".