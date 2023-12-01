"Укрнефтебурение" остановило добычу на одном из крупнейших месторождений Украины

ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" с 1 декабря остановило добычу на одном из крупнейших месторождений Украины – Сахалинском – во исполнение решения суда об аннулировании спецразрешения компании на это месторождение, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в соответствующем приказе, находящемся в распоряжении ЭП.

Согласно приказу, руководителям соответствующих департаментов поручено обеспечить остановку установки предварительной подготовки нефти и газа и вывод из эксплуатации скважин Сахалинского месторождения.

Напомним:

По решению Шестого апелляционного админсуда от 28 ноября управляющий "Укрнефтебурением" компания "Укрнафта" потеряла лицензию на Сахалинское месторождение.

По обращению Госгеонадра, суд аннулировал действующее специальное разрешение на пользование недрами (добыча углеводородов) Сахалинского нефте-газоконденсатного месторождения, владельцем которого является ПАО "Укрнефтебурение". Решение об аннулировании спецразрешения неотвратимо.

Переданное в управление "Укрнафты" ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" за первое полугодие получило 700 миллионов гривен прибыли, во втором полугодии она может вырасти почти в три раза.