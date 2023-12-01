В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте к вечеру 1 декабря

За сутки подразделения ракетных войск Сил обороны Украины поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 складов боеприпасов россиян, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ 1 декабря.

"В течение суток произошло 67 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также, с начала суток российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 2 управляемые ракеты Х-59 и 12 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена 1 управляемая ракета Х-59 и 8 ударных БпЛА".

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия возле Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отбиты 9 атак.

На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где силами обороны отбито 7 атак.

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Григорьевки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где Силами обороны отражено 18 атак.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия к югу от Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 16 атак.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районе Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении противник 10 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Роботы и западнее Вербового Запорожской области.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.