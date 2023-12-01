Путин увеличил численность военнослужащих почти на 170 тысяч человек
Российский диктатор Владимир Путин 1 декабря подписал указ об увеличении штатной численности военнослужащих Вооруженных сил России почти на 170 тысяч человек, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит российский Указ "Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации".
"Принимаю установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих".
Также Путин поручил своему Правительству предусмотреть выделение Министерству обороны Российской Федерации бюджетных ассигнований из федерального бюджета.