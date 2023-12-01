В ноябре в общий фонд бюджета поступило более 121 млрд гривен

За ноябрь 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 121,7 млрд грн, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

31,1 млрд грн – налога на прибыль предприятий;

30,8 млрд грн – налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

22,9 млрд грн – налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 32,8 млрд, возмещено – 9,9 млрд грн);

15,1 млрд грн – налога на доходы физических лиц и военного сбора;

7,6 млрд грн – акцизного налога;

4,5 млрд грн – рентной платы за пользование недрами;

2,2 млрд грн – ввозной и вывозной пошлины.

В то же время, выполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 100,9% (+0,8 млрд грн), Государственной таможенной службой – 78,0% (-9,3 млрд грн).

Напомним:

Государственная таможенная служба в ноябре по результатам таможенных оформлений импорта и экспорта товаров перечислит в госбюджет 39,2 млрд грн таможенных и других платежей, или 81% от плана.