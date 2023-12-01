Украина вернула еще двух детей с родителями с оккупированных территорий
Двое малолетних детей вместе с родителями удалось забрать команде Save Ukraine с временно оккупированной территории Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила организация Save Ukraine.
"Оккупационные власти заставляли родителей менять украинские свидетельства о рождении детей на документы российского образца, а отца пытались поставить на военный учет.
К счастью, семье удалось вырваться и приехать в Украину".
Сейчас семья находится в безопасности. Всего команде Save Ukraine уже удалось вернуть из России и временно оккупированных территорий 213 украинских детей.