Председатель ОБСЕ заявил, что дискуссии об исключении России исчерпаны

Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, чье государство в 2023 году председательствует в ОБСЕ, считает пока "исчерпанными" дискуссии о возможном приостановлении членства России из-за полномасштабного вторжения в Украину, сообщает Европейская правда.

Об этом Османи заявил в интервью испанскому агентству EFE.

По словам главы северомакедонского МИД, дискуссии об исключении России из ОБСЕ "исчерпаны, по крайней мере по состоянию на сейчас".

Он отметил, что этому мешают два аргумента: юридический, который требует согласия 56 из 57 членов ОБСЕ в отношении одного из членов организации, и политический, поскольку некоторые члены считают организацию форумом для диалога между странами с разными взглядами.

Хотя ОБСЕ принимает решения консенсусом, существует так называемая формула "консенсус минус один", которая применяется в случае серьезных нарушений принципов ОБСЕ. На практике ее применили только раз – в отношении Югославии в 1991 году.

"Но мы считаем, что сейчас этот принцип не сработает, поскольку в ОБСЕ существуют разногласия во взглядах", – сказал глава МИД Северной Македонии.

Он отметил, что некоторые из членов ОБСЕ рассматривают ее как "платформу для диалога между странами-единомышленниками" с целью обеспечения стабильности в Европе через совместную деятельность.

Украина неоднократно заявляла о необходимости исключить Россию из состава ОБСЕ, называя РФ главной угрозой для Европы. Тем не менее, в последней встрече организации на уровне министров участвовал россиянин Сергей Лавров, который получил разрешение на посещение Северной Македонии.

В Скопье Лавров в типичной для себя манере хамил журналистам и заявлял, что РФ может заблокировать кадровые решения, от которых зависит дальнейшее функционирование ОБСЕ.