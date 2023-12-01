Умеров представил военным медикам нового командующего Медсил

Министр обороны Рустем Умеров представил военным медикам командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины Анатолия Казмирчука, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Жизнь и здоровье наших раненых воинов – это ваша личная ответственность. Мы должны совместить новейшие подходы НАТО со всем массивом опыта боевых медиков с украинского фронта".

Также Умеров отметил, что требует избавиться от устаревших практик, советских подходов и всего, что не соответствует принципам НАТО, тонн бумаги и сделать эффективную цифровую систему.

Указал на важность обратной связи с медиками на передовой.