Умеров представил военным медикам нового командующего Медсил
Министр обороны Рустем Умеров представил военным медикам командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины Анатолия Казмирчука, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
"Жизнь и здоровье наших раненых воинов – это ваша личная ответственность. Мы должны совместить новейшие подходы НАТО со всем массивом опыта боевых медиков с украинского фронта".
Также Умеров отметил, что требует избавиться от устаревших практик, советских подходов и всего, что не соответствует принципам НАТО, тонн бумаги и сделать эффективную цифровую систему.
Указал на важность обратной связи с медиками на передовой.