В Минздраве ответили, сколько за последний год украинцев обратилось за психологической помощью

В течение года 85 425 пациентов обратились за психологической поддержкой к врачам первичного звена — семейному врачу, терапевту или педиатру, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Соответствующую возможность Национальная служба здоровья (НСЗУ) ввела в конце прошлого года в рамках нового пакета медгарантий. Это было вызвано потребностями в результате войны: все больше украинцев сталкиваются с расстройствами ментального здоровья.

Так, за год более 800 медучреждений вызвались предоставлять услуги по соответствующему договору с НСЗУ. Услуги психологической помощи на первичном уровне получили более 85 тысяч пациентов.

За полученные услуги НСЗУ оплатила медучреждениям 12,8 миллиона гривен.

В то же время в Минздраве отметили, что нуждающихся в помощи намного больше. По исследованию Gradus Research, несмотря на потребность в психологической поддержке, только 6% людей действительно обращаются к специалистам за ней. Большинство людей останавливает страх не получить или потерять работу и влияние на репутацию на работе.

Психологическую помощь можно получить у семейного врача, терапевта и педиатра, которые работают в учреждениях с договором на соответствующий пакет НСЗУ. Эти специалисты прошли специальное обучение ВОЗ и могут оказывать первую психологическую помощь.

Врачи могут распознать симптомы ментальных расстройств и направить пациента к специалисту в случае необходимости.

Чтобы найти нужного врача, можно воспользоваться онлайн-картой﻿ или позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.