Блинкен обвинил боевиков ХАМАС в срыве перемирия в Секторе Газа

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обвинил ХАМАС в прекращении недельного перемирия в Секторе Газа, во время которого были освобождены десятки заложников, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Глава Госдепа США рассказал, что ХАМАС отказался от своих обещаний освободить некоторых заложников и выпустил ракеты, убившие мирных жителей Иерусалима, пока еще действовало перемирие.

"Это закончилось из-за ХАМАСа. Боевики совершили жестокий теракт в Иерусалиме, в результате которого погибли три человека" , - заявил Блинкен.

Израиль ранее также сообщал, что ХАМАС не освободил всех женщин, которые пообещал отпустить во время перемирия.

Режим прекращения огня в секторе газа

Перемирие между Израилем и боевиками ХАМАС началось 24 ноября. На тот момент стороны конфликта договорились о прекращении огня на четыре дня и освобождении заложников. Так, первую группу боевики отпустили в тот же день.

29 ноября сообщалось, что Израиль обсуждает с ХАМАС продление режима прекращения огня еще на два дня. Для этого боевики должны выполнить условия Тель-Авива.

Однако 1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа и заявил, что ХАМАС нарушил условия перемирия.