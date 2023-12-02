Воздушные силы уничтожили 10 из 11 вражеских "Шахедов" и ракету Х-59
Ночью 2 декабря Воздушные силы уничтожили 10 ударных БпЛА "Shahed-136/131" из 11 запущенных и управляемую авиационную ракету Х-59, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы.
"В ночь на 2 декабря 2023 года противник атаковал 11-ю ударными БпЛА типа "Shahed" с мыса Чауда (Крым) и управляемой авиационной ракетой из воздушного пространства оккупированной Запорожской области".
В результате боевой работы противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 10 ударных БпЛА "Shahed-136/131" в пределах Одесской области и одну управляемую авиационную ракету Х-59 на Днепропетровщине.