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Силы обороны уничтожили еще более тысячи россиян и 10 артсистем

Силы обороны уничтожили еще более тысячи россиян и 10 артсистем
Фото: Facebook

Вооруженные силы за первый день зимы уничтожили еще 1070 российских оккупантов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 331110 (+1070) человек,
  • танков - 5571 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 10385 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 7941 (+10) ед,
  • РСЗО - 913 (+1) ед,
  • средства ПВО - 602 (+0) ед,
  • самолетов - 323 (+0) ед,
  • вертолетов - 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5994 (+18),
  • крылатые ракеты - 1568 (+1),
  • корабли / катера - 22 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10410 (+11) ед,
  • специальная техника - 1138 (+1)

Данные уточняются.

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