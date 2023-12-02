Силы обороны уничтожили еще более тысячи россиян и 10 артсистем
Вооруженные силы за первый день зимы уничтожили еще 1070 российских оккупантов, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 331110 (+1070) человек,
- танков - 5571 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 10385 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 7941 (+10) ед,
- РСЗО - 913 (+1) ед,
- средства ПВО - 602 (+0) ед,
- самолетов - 323 (+0) ед,
- вертолетов - 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5994 (+18),
- крылатые ракеты - 1568 (+1),
- корабли / катера - 22 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10410 (+11) ед,
- специальная техника - 1138 (+1)
Данные уточняются.