ОВА: В Херсонской и Донецкой области есть погибшие от российских обстрелов

В результате обстрелов российских оккупантов 1 декабря погибли по одному человеку в Херсонской и Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, Донецкая ОВА.

За минувшие сутки противник совершил 82 обстрела Херсонской области, выпустив 338 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, авиации и БПЛА.

Из-за этого 1 человек погиб, еще 1 получил ранения.

Тем временем в Часовом Яру также погиб гражданский. Еще два человека в Донецкой области ранены - в Торецке и Богдановке.